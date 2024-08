Shiloh, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, cree que ser Nepo-Baby no es cool

Shiloh Jolie quiere ser una joven normal

“Puede que Shiloh no esté en los mejores términos con Brad estos días, pero le debe agradecer por organizar un fondo fiduciario para ella”, agregó la fuente.

Sin embargo, no es que esté ávida de dinero. “La ironía es que no podría ser menos materialista”, dijo una fuente. “Shiloh tiene una buena cabeza sobre sus hombros y no tiene mucho interés en hacer alarde de su riqueza. Es algo muy importante porque fácilmente podría ser una ‘It Girl’ de Hollywood, pero en cambio, solo quiere ser normal”.

Angelina Jolie con su hija Shiloh Jolie-Pitt. (Getty Images)

Su sueño es triunfar como bailarina profesional en la ciudad de Nueva York. “Quiere estudiar danza y vivir en un departamento humilde con un grupo de niños de su misma edad”, revela la fuente, señalando que Angelina hizo algo muy similar antes de conseguir su gran oportunidad en Hollywood. “Eso es lo que hizo su madre cuando era joven”, dice la fuente, y agrega: “En muchos sentidos, ella y Angelina se parecen mucho”.

Ella ya sabe lo que vale un dólar. “A Shiloh le disgusta la gente que gasta su dinero en bolsos de diseño cuando hay gente que pasa hambre”, señaló la fuente. “Cree que es totalmente de mal gusto. Casi nunca gasta dinero en sí misma. Usa ropa de segunda mano y compraría felizmente en tiendas de segunda mano todo el tiempo si no le preocupara que la reconocieran”.