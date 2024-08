Christian Nodal recibe 'revés' por la demanda que enfrenta con Universal Music

Avanza demanda contra Christian Nodal por probable falsificación de documentos

Al informar que los papás de Christian Nodal ya recibieron la notificación del juicio que Universal Music interpuso en contra de su hijo, la conductora Mónica Castañeda explicó detalles de la misma.

“Lo que alega la compañía discográfica es que, cuando se hace el contrato con Christian Nodal, hay un delito o hay unos contratos que no están bien establecidos y que no tienen todos los elementos y que no son jurídicamente legales y hay unas firmas que podrían ser falsas, es lo que se quiere demostrar”, especificó.

Nodal es señalado en una demanda por probable falsificación de documentos promovida por Universal Music

De acuerdo con la versión dada a conocer por Pati Chapoy, las firmas que aparentemente se falsificaron serían las de los Nodal, a lo que Castañeda añadió: “Ellos tenían un contrato de exclusividad con esa empresa discográfica, que cancelan en un tiempo que no podían, para que él cambie de discográfica, entonces ese es el problema”.