Hermano de Ángela Aguilar queda fuera de su boda y envía extraño mensaje a Cazzu

Emiliano Aguilar, hermano de Ángela, envía extraño mensaje a Cazzu

Resulta que el primogénito de Pepe Aguilar empleó su cuenta de Instagram para comentar una de las publicaciones más recientes de Cazzu, la ex pareja y mamá de Inti, la hija de Christian Nodal, con varios emojis de fuego, en medio de todo el revuelo por el enlace nupcial de los cantantes de regional mexicano.

A pesar de que la artista argentina no ha reaccionado al mensaje, el hecho no pasó inadvertido para los seguidores de la rapera argentina, quienes han generado todo tipo de especulaciones, la mayoría encaminadas a un posible distanciamiento de Emiliano con su familia, debido a que no fue invitado a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal.