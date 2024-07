Pepe Aguilar comparte fotos de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

No obstante, el cantante de música regional mexicana indicó: “Pero. Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública. Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida. Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así, etc., etc., TODO ES POSIBLE”.

Ángela y Pepe Aguilar (Instagram)

Por último, Pepe Aguilar sentenció: “Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena, nunca es fácil. Nunca será fácil. Pero si existe amor verdadero. ¡ASÍ VERDADERO CON MAYÚSCULAS! Pues entonces, TODO vale la pena. Y todo siempre hará sentido. Deseo de corazón que su amor sea uno de esos. De esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Brindo por su felicidad……y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero. Responsabilidad y respeto. Muchísimas felicidades”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en marido y mujer la noche del miércoles 24 de julio. La ceremonia se realizó en la Hacienda San Gabriel, ubicada en Morelos, y la misa se habría celebrado alrededor de las 20:00 horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad protegiendo el íntimo evento al que sólo habrían asistido familiares y amigos muy cercanos a la pareja.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, los recién casados aparecen posando tomados de la mano frente a la imagen del Sagrado Corazón. Por su parte, Christian Nodal lució un traje completamente blanco, mientras que la hermosa novia portó un ceñido vestido blanco de encaje con transparencias, cuello alto, manga larga y escote pronunciado en la espalda.