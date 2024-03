Andrea Legarreta responde tajante a una posible reconciliación con Erik Rubín

Nina Rubín participa en la serie de Chespirito

“Pero hay una linda historia, a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una ex pareja, pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario, nos dimos una vida muy bonita, hay agradecimiento, hay amor desde otro sitio”, puntualizó.

Por otro lado, la también protagonista de novelas externó lo feliz que se encuentra por el trabajo que están haciendo sus dos hijas Mía y Nina Rubín en el medio del espectáculo.

Nina, la dancing queen de la familia Rubín Legarreta, celebra sus 17 años. (Instagram/erikrubin)

"Estamos orgullosos de Mía y de Nina, las dos son niñitas que como que fueron descubriendo (qué querían ser), yo siento que ellas merecen esto, no importa de quién sean hijas”, recalcó la presentadora.

Finalmente, Andrea confirmó que su hija Nina está participando en la serie Sin querer queriendo, que abordará la vida de Roberto Gómez Bolaños ‘'Chespirito'.

“Sí, pero yo no puedo hablar, muy orgullosa”, expuso Legarreta al respecto.