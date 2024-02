Andrea reacciona a imagen de Erik Rubín con una mujer: “Tiene derecho a hacerlo”

Andrea Legarreta siempre le deseará lo mejor a Erik Rubín

“Yo siempre le voy a desear lo mejor, es un buen hombre y, sin duda, entre nosotros hubo una historia muy bonita. Lo que nosotros podemos esperar de lo que siga, es una historia bonita, una historia con una persona valiosa, que nos respete, que nos quiera por lo que somos, que sume felicidad a nuestra vida. Yo a Erik siempre le voy a desear lo mejor, si él está bien, mis hijas van a estar bien también de verlo bien”, indicó.

Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina. (Instagram)

Al preguntarle qué sintió al ver la imagen de Erik con otra mujer, respondió: “¿Te digo la verdad? Lo que pasa es que lo nuestro está asumido, obviamente, qué puedes esperar de un hombre y una mujer que están sin una historia en pareja. Somos jóvenes, no estamos de mal ver, creo que tendríamos derecho a hacerlo. A lo mejor sentiría feo que está con alguien que no está padre a lo mejor para él, o que no le está haciendo bien, pero la verdad no conozco a fondo, ni siquiera lo que está él pasando. Quedamos que si en algún momento uno tenía una historia seria, importante, pues nos lo íbamos a comunicar porque aparte de todo, somos amigos”.

Y ella, ¿está dispuesta para abrirse de nueva cuenta al amor de pareja?, se le preguntó y reveló que no es una de sus prioridades, que por ahora está enfocada en sus hijas y en su papá.

“No estoy lista ni siquiera para salir. Tengo gente que me dice ‘ay, te quiero presentar a un amigo’, y ni siquiera estoy lista para eso, no estoy en el momento ni tengo ganas, tengo ganas de estar con mis hijas, con mi familia. Si de pronto la vida me trae algo padre, un buen hombre sería bonito, pero no tengo ganas”, concluyó.