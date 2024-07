Kris Jenner tiene una extrema lista de exigencias para su boda con Corey Gamble

¿Cuándo se casarán Kris Jenner y Corey Gamble?

Puede que Kris Jenner no tenga prisa en casarse con Corey Gamble, pero tampoco descarta el matrimonio por completo. Durante uno de los episodios de The Kardashians, la empresaria se reunió con sus amigas Faye Resnick y Kathy Hilton para salir de compras en Beverly Hills, donde les contó sobre su próxima cirugía.

Después de que Kris les explicara la situación de salud, Kathy admitió que no esperaba escuchar esta noticia. "Pensé que me ibas a decir que te ibas a casar", le dijo. Kris soltó una carcajada y aclaró: "Quiero decir, ¡no ahora mismo!"

Kris Jenner y Corey Gamble (Getty Images)

Finalmente, la manager aclaró: "Quiero decir, ustedes pueden ser damas de honor cuando me case. ¡Quizás cuando tenga 70!"

Kris y Corey han mantenido su relación alejada del ojo público, aunque regularmente asisten juntos a eventos sociales y alfombras rojas, ocasionalmente se envían amorosos mensajes en sus redes sociales. Corey también ha aparecido en episodios del reality Keeping Up with the Kardashians y ahora en The Kardashians.