Ana Brenda Contreras busca convertirse en mamá a seis meses de su boda

Ana Brenda ha sido víctima de body shaming

Por otra parte, Ana Brenda Contreras aseguró que al igual que Sofía Castro , ha sido víctima de ataques por el body shaming en redes sociales.

Ana Brenda Contreras ya no usa su anillo de compromiso. (Luis de la Luz)

“Pues sí, me da risa, pero bueno, en las redes sociales así es, o sea, todo mundo comenta hasta de lo que no, ahí es de verdad, arde, pero no, uno se acostumbra, y aprendes a que de verdad eso no te afecte, y la verdad es que a veces hasta intento no leer si no estoy en el día en que voy a poder soportar, ahora sí que soportar (ríe), porque si digo ‘¿para qué me meto?’”, refirió.



Finalmente, la intérprete mexicana se sumó a la polémica que enfrenta su colega Irina Baeva y retomando el tema de las críticas en internet, expuso el motivo por el que no aceptaría protagonizar una obra como Aventurera.

“No, no creo, ahí sí que me terminan de funar pero bien y bonito, no bebé. Yo creo que cada quien, zapatero a tus zapatos, yo no me veo ahí, yo en mi casa me pongo la sábana en el short atrás y hago tiktoks nada más”, concluyó.