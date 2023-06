¿Qué pasó con el anillo de compromiso de Ana Brenda Contreras?

Ana Brenda Contreras dijo estar muy contenta en estos momentos, luego de que hace unos días compartió con el mundo y con sus casi ocho millones de seguidores en Instagram que pronto se casará con su novio, el empresario Zacarías Melhem, quien es hermano de Daniela Melhem, gran amiga de la actriz.

En la emisión matutina contó que ambos están procesando las emociones y reveló que no usa su anillo de compromiso porque le quedó un poco grande. Así que prefirió enviarlo a que lo ajusten para evitar que le quede flojo y pueda salirse de su dedo en algún descuido.

“Tengo que hacerle unos ajustes porque no me quedó del todo bien en ese momento. Entonces dije: 'No quiero tragedias', mejor lo arreglamos y luego ya me lo pongo y que no se me vaya a salir”, contó Ana Brenda en el programa.