Ana Brenda revela las propuestas de matrimonio que recibió y por qué no se casó

Sin embargo, para llegar a este momento de certeza y estabilidad tuvo que vivir otras relaciones. En entrevista para el podcast de su gran amiga Isabel Lascurain, la actriz reveló cuántas propuestas de matrimonio recibió y por qué la mayoría de ellas no terminaron en boda (la actriz se casó en abril de 2013 por el civil en Las Vegas con Alejandro Hank Amaya; ese mismo año se casarían por la Iglesia, pero de manera sorpresiva cancelaron la boda días antes y se divorciaron).

Al ser cuestionada sobre cuántas veces le habían pedido matrimonio, Ana Brenda comenzó a hacer cuentas: “Varias... Una, dos, tres, ¡cuatro! Esto nunca lo había dicho, en la vida, pero cuatro".

Y entonces confesó por qué esas propuestas no prosperaron. “No es que sea de enorgullecerme o de broma, pero he tenido relaciones importantes y de repente sí me da un poco de cosa que digan ‘Si no se casó es por algo’ y sí señores, porque soy una mujer que tiene objetivos y que trabaja”, puntualizó.

Fue en un viaje a España, cuando el empresario se animó a darle el anillo de compromiso a Ana Brenda. (Cortesía)

Ya en confianza, la actriz explicó que en sus terapias psicológicas ha descubierto que sus relaciones anteriores fracasaron porque no se dio la oportunidad de ser ella quien elegía a su pareja. “No era mi prioridad, me refiero a que en mi vida no era mi prioridad y terminaba siendo un desastre, yo no buscaba a las parejas, alguien me hablaba y me decía ‘Tú me gustas, bla, bla, bla’ y, cuando yo caía en cuenta, ya andábamos, pero nunca los elegía, nunca decía ‘Él me gusta’, tampoco me ponía analizar si iba a tener un buen match con esa persona, entonces, nada más me dejaba guiar y trabajaba sin parar. Muchas veces dejaba que se me acercara gente, ni mala, ni buena, solamente no era lo mejor para mí y no me fue muy bien”, aceptó.

Ana Brenda también ha descubierto que su carrera artística fue también un obstáculo en sus relaciones pasadas.

Ana Brenda Contreras se compromete en matrimonio (Instagram / Ana Brenda Conbtreras)

“Siempre he sido muy noviera y no diría 'Me arrepiento', pero sí caí en cuenta, después de mucho trabajo y terapia, que tal vez lo puede haber hecho mejor. Yo creo que, hasta una edad grande, caí en cuenta, como a mis 33 años, por ahí pude decir ‘Creo que la he venido regando un poquito, creo que por ahí no era’. Me hubiera gustado, la verdad, si ya iba a ser así, mejor no hubiera tenido novios, me hubiera enfocado en la chamba que era lo que yo siempre hacía, trabajaba mucho, yo creo que antes de la pandemia no paré un solo mes”.

“Es que no puedes, es tan sencillo como esto: Antes las telenovelas se grababan nueve meses al año, ¿cómo tienes un novio, cuando estás nueve meses en un set, aproximadamente, 12 horas al día, de lunes a sábado? Es verdad que, por naturaleza, nuestra condición de mujer, eso siempre te pasa factura, el hecho de que trabajes mucho, siempre te pasa factura, es muy injusto, pero es la realidad de las cosas, al hombre se le perdona ser la pareja ausente, el padre ausente, que tenga metas, pero cuando una mujer lo hace, en vez de ser cualidades o atributos son cosas que juegan en tu contra”, dijo sobre el machismo que aún existe en la cultura mexicana.