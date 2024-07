Ingrid Coronado tiene miedo y no puede decir por qué se separó de Fer del Solar

La impartición de justicia en su juicio de divorcio fue dispareja, asegura Ingrid Coronado

Ingrid Coronado, quien ahora es integrante del programa Sale el Sol, aseveró que un acuerdo de discreción y cordialidad no respetado por su ex, Fernando del Solar, un equipo que la obligó a dar una entrevista para la que no estaba preparada, y la falta de acción de una magistrada, complicaron su caso legal.

“Cuando a mí me llegó la demanda de divorcio, era una demanda aniquiladora, pero a partir de ese momento yo decidí que iba a hacer todo lo que la juez me pidiera que hiciera, y la instrucción número uno era ‘no hablar, no decir absolutamente nada’, no podía mencionar nombre, y era una instrucción muy precisa, yo decidí acatarla al cien por ciento porque tenía miedo de que ella dictara una sentencia en contra de mi o de mis hijos”, manifestó.

En este sentido, la también locutora aseveró que la impartición de justicia no fue la misma para las dos partes. “El problema es quien hubo que no respetaba esa instrucción, y yo le llevaba las revistas, le llevaba la información, se supone que tenía que haber una penalización incluso económica, la cual nunca dictó y extendió un juicio ocho años”, declaró.