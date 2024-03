Ingrid Coronado no está dispuesta a perder la herencia de sus hijos

“Ese departamento está en un fideicomiso, el departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas del fideicomiso, es para la otra persona. Él estuvo viviendo ahí estos últimos 8 años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento”, explicó.

Ingrid Coronado y sus tres hijos. (Instagram/ingridcoronadomx)

Ingrid Coronado está decidida a recuperar la propiedad

Desde entonces, Ingrid Coronado comenzó el proceso para recuperar el departamento que no forma parte de los bienes que Fernando dejó en su testamento, debido a que el inmueble fue incluido en el fideicomiso creado para sus dos hijos.

“A mí lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento, lo que me llama la atención es que es un departamento que no está en el testamento, que no está a mi nombre y me parece terrible que me lleve a lo legal cuando yo he hecho las cosas bien, me he comportado bien hasta con ella”, declaró en julio del año pasado.



Dispuesta a defender a sus hijos, Ingrid confesó que su prioridad es salvaguardar el bienestar de los dos menores de edad, ahora que su papá ya no está: “Su mamá siempre estará con ellos, para mí son mis grandes amores, cuando a mí me preguntan que cómo estoy, lo primero en lo que pienso es en cómo están mis hijos, yo estoy bien y creo que todas las mamás siempre vamos a buscar proteger a nuestros pequeños, ver que ellos estén bien”, explicó.