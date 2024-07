Margot Robbie está embarazada y espera su primer bebé con su esposo Tom Ackerley

Margot Robbie espera su primer bebé con su esposo Tom Ackerley

Margot Robbie combinó su look que dejaba al descubierto su pancita con un blazer y un pantalon negro de tiro bajo. Complementó su look con una bolsa color crema y aretes dorados.

La actriz fue ayudada a subir al barco por su esposo, que vestía una camisa abotonada beige y pantalones marrones.

Margot Robbie y Tom Ackerley (Frazer Harrison/Getty Images)

Robbie y Ackerley, ambos de 34 años, se casaron en diciembre de 2016 durante una ceremonia íntima en Byron Bay, Australia. En ese momento, la pareja había estado saliendo durante aproximadamente dos años después de conocerse en el set del drama de guerra de 2014 Suite Française.

“Fuimos amigos durante mucho tiempo”, le dijo Robbie a la revista Vogue en 2016. “Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: ‘Oh, él nunca me amará de vuelta. No lo hagas raro, Margot. No seas estúpida y le digas que te gusta’. Y luego sucedió, y pensé: ‘Por supuesto, estamos juntos. Esto tiene mucho sentido, como nunca antes nada había tenido sentido’”.