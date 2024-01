Ryan Gosling está molesto con la Academia por ignorar a Margot Robbie

“Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken”, señaló el actor en un comunicado que dio a conocer este martes tras el anuncio de las nominaciones a la 96 entrega de los premios Oscar. Su agradecimiento, sin embargo, se mezcló con sentimientos agridulces.

“Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto”, enfatizó Gosling.