¿Habrá una secuela de 'Barbie'?

Bajo este contexto, muchos fans se han preguntado si pudiera haber una secuela de Barbie, pero esta posibilidad, aún no está confirmada, e incluso, Greta Gerwig la descartó en entrevistas recientes.

Por su parte Margot Robbie no ha hecho una declaración al respecto, sin embargo, la interrogante no queda descartada, pues además de ser la protagonista, Robbie fue productora con su empresa, con la que también ha desarrollado otros proyectos como Birds of Prey y Promising Young Woman.

Una vez más, Margot recreó un look de Barbie. (©Getty Images.)

Margot Robbie fundó la productora junto con su esposo Tom Ackerley, y sus amigos Sophia Kerr y Josey McNamara en 2014 y siempre ha dejado claro que uno de sus objetivos es contar historias sobre mujeres y apoyar a sus creadoras.