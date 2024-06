Se acabó: Lupita Nyong’o explica por qué ya no hablará de su vida privada

¿Por qué decidió Lupita Nyong'o ya no hablar de su vida personal?

Antes de que terminara su relación con Selema Masekela y de que empezara a salir con Joshua Jackson, la actriz Lupita Nyong’o había sido mucho más abierta sobre su vida amorosa. Pero ahora, ha tomado la decisión consciente de adoptar un enfoque diferente.

Lupita Nyong'o (John Nacion/Getty Images)

“Hay una falta de control. No tengo el control de las cosas. Voy a decir una cosa: Lo maravilloso de las redes sociales es que puedo opinar sobre lo que la gente sabe de mí. Pero hay partes de mi vida en las que no controlo lo que la gente sabe. Y es desconcertante. A veces es triste, diría que incluso decepcionante y frustrante. Pero no puedo hacer nada al respecto. Así que lo que puedo hacer es salvaguardar lo que comparto tanto como sea posible, y luego dejar el resto a Dios", señaló la actriz.