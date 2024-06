¿Pudo ser suyo? Zac Efron está feliz porque su ex, Vanessa Hudgens, será mamá

Ashley Tisdale no imaginaba tener otro bebé

Por su parte, Ashley Tisdale , que interpretó a Sharpay Evans en la franquicia, pero también protagonizó The Suite Life of Zack and Cody al mismo tiempo, admitió que no había imaginado tener otro bebé debido a lo "duro" que había sido el parto para ella.

Al hablar en un video publicado en TikTok, dijo: "Después de tener a Júpiter, me dije: 'No volveré a hacer esto'. Creo que fue físicamente muy duro para mí. Para mí no fue la experiencia más increíble.

Creo que empecé a pensar en ello de esa manera, que es una bendición ser capaz de ver este pequeño bebé lindo venir al mundo. Cuando pienso en ello, ¿veo a Ju-Ju como un hijo único? Estoy emocionada y Júpiter también".