Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que este papel hubiera despertado su instinto paterno, Zac Efron dejó en claro que aún no se encuentra listo para un compromiso de esa importancia vital.

"Creo que fue una buena dosis para disuadirme (de no ser papá) por el tiempo que sea necesario. Probablemente tengo que madurar un poco más. No lo sé. Todavía no", respondió el actor.

De cualquier forma, Zac afirmó que siente mucho respeto por todos los padres y aprovechó para enviar un saludo a su propia propia madre, Starla Baskett, quien se encontraba entre la audiencia del foro y decirle que "la ama mucho".