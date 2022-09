Zac Efron casi muere en accidente que deformó su cara

Ahora, la estrella de 'Baywatch' ha revelado que el incidente casi le costó la vida. Al responder acerca de las especulaciones posteriores de que se había sometido a una cirugía plástica, dijo: "Fue divertido, pero fue una mierd*. Casi me muero, pero estoy bien. Mi madre me contó [los rumores]. En realidad nunca leo Internet, así que no me importa".

Zac ha contado anteriormente que "el hueso de la barbilla le colgaba de la cara" tras el incidente, y que los músculos de la parte interior de la cara y la mandíbula tuvieron que compensar la lesión, lo que le dio un aspecto muy diferente.

Así se veía Zac Efron en enero de 2022 (Joe Scarnici/Getty Images for AT&T)

La estrella de 'El gran showman' se ha asociado con Bill Murray y Russell Crowe para su nueva película, 'La mejor carrera de cerveza', en la que interpreta a un hombre que se dirige a Vietnam desde Nueva York para llevar alcohol a sus amigos de la infancia que luchan en la guerra, por lo que para Zac es un "sueño hecho realidad" unir fuerzas con las leyendas de la interpretación.