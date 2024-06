La condición de Britney Spears para su regreso musical

El esperado regreso de Britney Spears

Medios internacionales informaron por primera vez en agosto pasado que Britney Spears estaba planeando grabar un nuevo álbum en medio del divorcio de Sam Asghari.

En ese momento se dijo que la cantante eligió a Charli XCX y Julia Michaels para escribir las canciones de su primer álbum en casi una década luego de haber sido liberada de la abusiva tutela en la que estuvo sometida durante 13 años.

Britney Spears (Getty Images)

Britney trabajó anteriormente con Julia Michaels en siete canciones de su disco Glory, incluido el sencillo Slumber Party. Mientras que Charli XCX escribió canciones para el álbum de 2013 de la estrella de Crossroads, Britney Jean. "Ella tiene un equipo de escritores y está recibiendo canciones de algunos grandes artistas", declaró una fuente en ese momento a Page Six.

Sin embargo, la artista ganadora del Grammy finalmente hizo una pausa en su regreso a la música para concentrarse en el lanzamiento de sus memorias, The Woman in Me, en las que admitió haber “luchado” con la idea de volver a actuar en un escenario después de años de trauma.