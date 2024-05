Sam Asghari está desconsolado y muy preocupado por Britney Spears

Así fue la más reciente crisis de Britney Spears

Apenas unas horas después de que ocurriera el incidente, Britney Spears, quien finalizó su divorcio de Sam Asghari ese mismo día, recurrió a Instagram para afirmar que simplemente había sufrido una “torcedura de tobillo” y que no había ningún problema.

“Anoche realmente me torcí el tobillo como una idiota, solo para mostrar la prueba. Es tan malo... Aquí una idiota intenta dar un salto en la sala de estar del Chateau y me caí, me avergoncé, y eso es todo”, explicó la cantante y continuó: “los paramédicos vinieron a mi puerta inmediatamente. Por supuesto, provocaron esta gran escena, que era tan innecesaria y todo lo que necesitaba era hielo. En realidad es bastante malo, pero suceden cosas”.

La salud mental de Britney Spears es un tema que preocupa a sus fans (Instagram)

Britney criticó duramente a su madre Lynne Spears por involucrarse en el drama y afirma que había sido engañada. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram junto a un segundo video, Britney escribió: “No he hablado con ella en seis meses y me llamó justo después de que sucediera, antes de que se conociera la noticia. Me tendieron una trampa igual que ella hace mucho tiempo. Ojalá tuviera abuelos. No la soporto”.

La intérprete de Toxic agradeció a su abogado Mathew Rosengart por ayudarla durante el drama. Ella agregó: “¡Psss, este hombre es maravilloso! ¡Es como un padre para mí y me ayudó a pasar anoche! ¡Lo adoro y lo admiro señor Mathew!”, escribió.