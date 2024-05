Britney Spears fue estafa en México

Fue entonces, cuando Britney Spears abordó la estafa que sufrió. "Una señora me estafó: me hizo pagar 750 dólares (aproximadamente 12 mil 456 pesos) en una tienda cuando sólo eran 300 (aproximadamente 4 mil 982 pesos)".

Mensaje de Britney Spears (Instagram/Britney Spears)

Pero al parecer esto no mermó mucho el ánimo de la cantante, quien continuó narrando otras vivencias inusuales durante su viaje a México.

"Lavé mi propia ropa en la tina. Me puse desagradable. Me unté aceite por todo el cuerpo mientras usaba traje de baño y me grabé. ¡Y nunca lo publiqué. Aprendí a mirar hacia arriba. Tuve sueños extraños sobre las paredes de la iglesia. Me resfrié y me fui", comentó Britney en su publicación.