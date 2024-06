Mauricio Martínez celebró su cumpleaños y cumplió un sueño en su natal Monterrey

Mauricio Martínez traerá el show 'Broadway En Vivo' a la Ciudad de México

De esta forma, Mauricio Martínez probó –con éxito rotundo– que su calidad interpretativa y la selección musical que hizo para conformar su show son una fórmula ganadora para conectar con su público.

Con canciones como Simply The Best, de Tina Turner, la versión en español de Music of the Night (del musical El Fantasma de la Ópera), así como el tema de Beauty and The Beast, el clásico de Barbra Streisand, The Way We Were, o How Deep is Your Love, Mauricio Martínez se presentará en octubre en el Lunario del Auditorio Nacional y en otros foros del resto del país y en distintas ciudades de Estados Unidos.