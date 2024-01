Mauricio Martínez alza la voz tras la aparición de Toño Berumen en un bautizo

'No soy alguien que se hace la vista gorda', dice Mauricio Martínez

El cantante fue tajante al señalar: “Ahí hay un presunto agresor pavoneándose como si nada. Tantita empatía es lo único que pido; tantito respeto. Lo pido abiertamente. Seguramente habrá quien diga: ‘Ay, se está colgando de…’, porque siempre hay personas así. Yo no necesito publicidad, yo no necesito fama, yo no necesito dinero, yo de verdad no necesito nada de esto, no necesito estar hablando de esto. Pero tengo que hacerlo, porque si no yo no dormiría tranquilo. Yo no soy alguien que se hace la vista gorda. No soy así de cínico ni de hipócrita. Me importa más la justicia que mi carrera, me importa más la verdad que mi trabajo. Aunque pierda contratos, aunque pierda amistades –que las he perdido– pero al final del día yo sé que me asiste la razón y que estamos diciendo la verdad y que la lucha es más grande; que ya no es personal, que dejó de ser mía hace mucho tiempo.

Desde hace años, Mauricio ha hecho carrera en Broadway (Cortesía / Mauricio Martínez)

En este sentido, Mauricio Martínez es muy claro al decir que las condiciones negativas que prevalecen en el país se deben a esa inacción, a ese quedarse callados como lo que señala por la presencia de Toño Berumen en el bautizo del hijo de Carlos Rivera. “Tenemos lo que merecemos: la impunidad que merecemos, las injusticias que merecemos, el gobierno que merecemos, por no quejarnos, por quedarnos callados, por no alzar la voz, por el que dirán, por el miedo. ‘Ay, me van a vetar; me van a castigar; no me van a sacar el disco; no voy a ser famoso; voy a perder fans’. A mí me vale un poco. Me importa mucho más mi integridad y mi verdad que cualquier contrato discográfico, que cualquier concierto o cualquier proyecto. Vale más mi integridad y mi verdad y el saber que estoy ayudando a muchas personas a obtener justicia o atreverse a hablar. Yo me voy muy tranquilo a mi cama, a dormir, y los demás, pues es problema de ellos”, concluyó.