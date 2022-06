Mauricio Martínez exige justicia para víctimas de Antonio Berumen

"Yo quiero que se me devuelva la fe en la justicia de mi país, quiero que se haga justicia para que no vuelva a suceder, lo estoy haciendo también por todas las demás víctimas que se atrevieron (a denunciar), porque no es fácil y menos siendo hombre. Somos ya más de 20", declaró Martínez.

Mauricio Martínez quiso alzar la voz en nombre de todas las víctimas. (Monica Schipper/©Getty Images 1181749758)

Mauricio recalcó que más que una fortuna, busca detener que sigan pasando estas situaciones en el medio artístico. "No queremos dinero, no queremos una disculpa pública, queremos que se haga justicia para que estas personas ya no hagan eso", finalizó.