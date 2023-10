Mauricio Martínez cumple un sueño y dejará huella con su voz en Nueva York

Con su voz, Mauricio Martínez cumple un sueño y dejará huella en Nueva York

Resumido de esta forma, pareciera que todos esos episodios sucedieron de un día para otro y ahora se volvieron meras anécdotas, pero no. El propio cantante señala que tanto para hacer escuchar su voz en los escenarios como en la vida diaria ha tenido un camino complicado.

“No es fácil. Tienes que ser muy valiente para ser así de entrón y de transparente. Yo me di cuenta hace unos años”, dice Mauricio Martínez en entrevista exclusiva para Quién. “Creo que cada vez que le ganaba al cáncer, cada vez que le he ganado al cáncer, tocando madera para que no regrese, de pronto sí me preguntaba, había una pregunta existencial, siempre adentro de mi ser, que decía: ‘¿Qué hago aquí? ¿Por qué no me he ido?’”, señala con franqueza.

“Para algo sigo aquí y no debe ser nada más para cantar y estar en el escenario y hacer musicales y novelas y verse guapo en las alfombras rojas. ¡No! He ido descubriendo que entre más transparente, más feliz eres”.

Mauricio grabará un disco en vivo en el legendario Studio 54 (ahora conocido como 54 Below) (Cortesía)

En este sentido, Mauricio tiene claro que debe gran parte de su empuje, de su vocación, de su honestidad y del carácter que tiene a su mamá.

“Lo digo y hasta me da nostalgia y también risa, pero bonita: Cada vez me parezco más a mi mamá. Soy muy parecido a mi mamá porque, al fin norteña, de carácter fuerte, pero muy simpática, dice las cosas como son y siempre ha sido así y me da mucho gusto reconocerme en ella o reconocer a ella en mí”, asegura. “Eso es algo muy lindo que le agradezco a mi madre, que al final del día ella es, en gran parte la responsable de que yo sea hoy artista”.

El cantante recuerda que fue ella quien le ponía los videocasetes de Hello Dolly, La novicia rebelde y Vaselina sin saber, cuando tenía cuatro o cinco años, que esas películas en su mayoría estaban basadas en obras de comedia musical.

Formado en Nueva York, para Mauricio Martínez, Broadway fue siempre su objetivo (Cortesía)

“Puestas musicales que se montaron en un lugar llamado Broadway, que estaba en Nueva York. Yo, ni por aquí (lo imaginaba). Entonces, parecerme a la mujer que me dio la vida y que aparte me abrió los ojos ante la posibilidad de ser artista y me dio su sensibilidad –ella es pintora– pues se siente muy lindo”, afirma.

Al no tener la paternidad entre sus planes, Mauricio Martínez busca que sea su ética profesional y su honestidad lo que quede como su legado.

“Lo vivo y así lo celebro. Yo no soy papá, no creo serlo, la verdad no es algo que ya esté dentro de mis planes, pero el legado que uno piensa dejar siempre debe de ser algo positivo, que te recuerden. Cuando ya no esté aquí, quiero que me recuerden por ser valiente y por cantar lindo y por cumplir los sueños, pero también por ser valiente, por ser resiliente, por no dejarme, por no callarme”, enfatiza.