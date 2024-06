Christian Chávez reacciona a los rumores que vinculan a Anahí en desfalco a RBD

Christian Chávez habla de los rumores que relacionan a Anahí en desfalco a RBD

“Los problemas legales o lo que se está trabajando legalmente, no es algo que en los medios se tiene que litigar, la verdad yo sé que es delicado, pero por esto todo eso, mejor, lo legal que se encargue la gente de lo legal”, dijo el actor sin pronunciarse directamente sobre la controversia de la protagonista de telenovelas.

RBD (Instagram)

Al respecto del distanciamiento que presuntamente tienen los demás integrantes de RBD con Anahí por esta situación, dado que el pasado mes de mayo no la felicitaron en su cumpleaños, Chávez únicamente dijo:

“Mira, yo de todas esas cosas no les puedo decir nada porque son chismes. Nosotros somos hermanos, y como en todas las familias, a veces, no te ves todo el tiempo, a veces pues nos vemos mucho y ya dijimos ‘ahorita ya’, o sea, pasa muchísimo, y como familia también tenemos desencuentros todos”.



Esta declaración al parecer incomodó a Anahí, quien aparentemente no se quedó de brazos cruzados y decidió salir a limpiar a su nombre de los señalamientos en su contra.