Guy Binss, el guapísimo nuevo 'date' de Eiza González

La vida amorosa de Eiza González y por qué nos importa tanto

La vida amorosa de Eiza González es uno de esos temas por los que la actriz mexicana de 34 años siempre acapara los titulares y esto no se debe a que se dedique a sacarle provecho a su vida privada como hacen otras celebridades.

Por el contrario, Eiza es una de las actrices de su generación con más trabajo en Hollywood en años recientes y prueba de ello son los títulos que mencionamos anteriormente, The Ministry of Gentlemanly Warfare, El problema de los 3 cuerpos y Ambulancia. Así como otras producciones como Godzilla vs. Kong, I care a lot, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, Battle Ange o Baby: El aprendiz del crimen.

Guy Binns es el nuevo 'date' de Eiza González (Backgrid UK/The Grosby Group)

Sin embargo, existe una fascinación (una relación casi tóxica) entre los medios y la estrella mexicana por verla en una relación de pareja formal que ha hecho que Eiza alce la voz y reaccione precisamente a esta “necesidad” de los demás de que tenga un “novio oficial”.

En una entrevista que dio en 2023 a la versión estadounidense de L’Officiel, la actriz aclaró que nunca dará explicaciones a nadie sobre su vida privada.

Eiza González (Phillip Faraone/Getty Images,)

“Sí, soy ambiciosa, y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir bien y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona”, señaló.

Más recientemente, volvió a causar polémica al asegurar que únicamente saldrá con hombres que hayan ido a terapia, un requisito que podría parecer exagerado o ridículo para algunos, pero que dejan ver la sensatez y el peso que da Eiza a la salud mental de los hombres que buscan relacionarse con ella.