Mamá de Eiza González la felicita en su cumple con emotiva anécdota de su papá

Finalmente, le deseó un “feliz y hermoso cumpleaños, mi bella y amorosa hija. Bendigo tu llegada a nuestra existencia, deseándote una vida plena, llena de salud, paz y amor, tu mami en la tierra y tu padre desde el cielo”.

Ante la felicitación de su mamá, Eiza respondió: "Te amo, madre. No sería nada sin tu apoyo y amor".

Eiza González y Glenda Reyna. (Instagram/Glenda Reyna)

Hace casi año se anunció la película The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, del director Guy Ritchie, y hoy se dio a conocer el tráiler protagonizado por Henry Cavill y Eiza González, por lo que no habría una mejor manera de celebrar su cumpleaños.

Eiza González en la película 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare´. (Especial)

Se trata de una producción de drama llena de espionaje y acción. Henry Cavill en el papel de Gus March-Phillipps, junto al Primer Ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y un pequeño grupo de oficiales militares (incluido el autor Ian Fleming, el creador de James Bond) forman la primera organización de fuerzas especiales durante la Segunda Guerra Mundial con la intención de cazar elementos del Ejército de la Alemania de Hitler.