La señal de que el papá de Miley Cyrus quiere hacer las paces con la cantante

En 2007, Billy Ray Cyrus escribió y lanzó el tema Ready, Set, Don't Go como sencillo principal de su álbum de 2007, Home at Last, y la canción, que se centraba en sus sentimientos hacia el repentino ascenso a la fama de Miley Cyrus, apareció en el episodio de la segunda temporada del exitoso programa de televisión de su hija.

El intérprete del clásico country Achy Breaky Heart se ha distanciado de Miley en los últimos años, sobre todo después de divorciarse de su madre Tish Cyrus y de casarse con la cantante Firerose, de 34 años; pero recientemente se ha afirmado que ha intentado ponerse en contacto con ella en varias ocasiones y la felicitó después de que ganara su primer Grammy por el megahit, Flowers, a principios de este año.