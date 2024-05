Martha Higareda confirma: se casará en México, ya busca lugar y quiere ser mamá

¿Martha Higareda usará tres vestidos el día de su boda?

Aunque todavía no ha dado a conocer la fecha ni ha decidido el lugar donde llevará a cabo su boda, la actriz Martha Higareda ya tuvo que aclarar las versiones que circulan con respecto a que usará tres vestidos el día de su enlace con el estadounidense Lewis Howes.

Al respecto de este rumor la Martha comentó: “¿Sabes que la parte del vestido todavía no la he visto?, te soy sincera, pero bueno, ya veré en su momento cómo será”. En este sentido, Martha reiteró que no buscará algo extravagante para ese día tan especial.