Luis Fonsi revela que está cansado de hablar de Adamari López

Luis Fonsi quiere cerrar el capítulo de su vida junto a Adamari López

“Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y creo que es un tema de respeto a mi señora [Águeda López], ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias y cuando pienso en mi hija creo que hay una cosa de respeto”.

Luis Fonsi y Adamari López antes de su separación. (Getty Images )

Luis Fonsi recalcó que quiere cerrar ese capítulo; su mayor interés es seguir con su vida y disfrutando de su familia.

“Ada está brillando, le va súper bien, tiene mucho éxito, celebren eso”, enfatizó. “Yo voy por mi camino, gracias a Dios me va bien, celebremos eso. Ya no hay que seguir ligando o usando el ex o la ex de en cada reportaje”.