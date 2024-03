Adamari López revela que fue discriminada por su peso

"Yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos sentido discriminados por alguna razón, por ejemplo, sé que muchas veces me han dicho 'chichón de piso' porque soy muy chiquita", contó en el episodio del programa.

Adamari López fue discriminada por sobrepeso

Además, Adamari López compartió que sí ha sido discriminada por su peso. "Quizás he sentido cuando estaba gordita (sobre) las oportunidades de trabajo, aunque tenía trabajo, no se me daban tanto como cuando estaba delgada", explicó.

En el reciente episodio de su podcast Ada y Chiqui De Show, el cual se titula '¡También nos duele!', la actriz puertorriqueña recordó los crueles insultos y apodos que recibía en redes sociales cuando tenía sobrepeso.

"Yo recuerdo cuando estaba gordita, la palabra 'gorda' no me ofendía. Cuando empiezo a leer y hay cosas que roban mi paz, dejo de leer porque no me voy a alimentar de esos comentarios.

Adamari López (Instagram/Adamari López)

No quiere decir que no me duelan ni afecten, yo sé parar cuando veo que no me gustan los comentarios, para no mortificarme y quedarme con eso en la cabeza. Me decían que estaba horrible, vieja y hasta Miss Peggy", contó.

"¿Quién es uno para opinar sobre la vida de otra persona y de hablar de cosas tan feas?", cuestionó en el podcast.