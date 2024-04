Adamari López cuenta que ha mantenido económicamente a algunas de sus ex parejas

Adamari López ha mantenido económicamente a alguna de sus ex parejas

"Yo pienso que para empezar hay que basar la relación en el amor, no necesariamente en lo económico. A nosotras yo creo que a las mujeres nos criaron como ‘busca ese proveedor’, nos criaron en mi época –yo voy a cumplir 53 años– mi mamá me decía ‘búscate un doctor, un abogado, alguien que te pueda mantener’, pensando en que la mujer esa era la posición que quería tener. Yo de toda mi vida he sido autosuficiente, empecé a trabajar desde chiquita y he tenido relaciones en las que he ganado más dinero que el hombre y ha sido a lo mejor el amor lo que ha llevado a tomar la decisión de estar con esa pareja más que si económicamente me podía mantener o no", declaró.

Tras su separación, Adamari López está muy tranquila. (Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard)

"Hoy día pienso que tiene que haber un balance porque a veces también el hombre se recuesta mucho en que la mujer, como ya es autosuficiente y puede mantener, entonces yo me quedo cómodo. Si tú no puedes ayudar a la par, que no tiene que ser económicamente de igual manera, puedes ayudar en las tareas del hogar, a cuidar la niña, a llevar y a hacer ciertas cosas. Para mí eso es un excelente complemento".

"¿Pero tú sientes que has mantenido a un hombre?", le preguntó la doctora Nancy Álvarez. "Sí, claro que sí", respondió sin dudarlo Adamari López . "Y no ha sido justo", puntualizó.



"¿Pero te has dado cuenta durante o después?", quiso saber Paulina Sodi. "Quizás durante, pero el amor prevalecía dentro de la relación", aseveró.