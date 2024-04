¿Quién los entiende? Megan Fox estuvo en el cumpleaños de Machine Gun Kelly

Megan Fox estuvo en el cumpleaños de Machine Gun Kelly

Lo que en un principio fue un hecho no comprobado, ya que distintos medios estadounidenses confirmaron que Megan Fox estuvo junto a Machine Gun Kelly en su fiesta de cumpleaños, de acuerdo con información proporcionada por testigos, finalmente fue constatado por el propio rapero, quien publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes tomadas en la celebración, y en una de ellas aparece sentado junto a la actriz de Transformers, Tortugas Ninja y Diabólica Tentación.

Por su parte, Megan evitó –hasta ahora– publicar fotos del evento en redes sociales, pero dejó una clara pista del hecho, ya que casi al mismo tiempo en que su ex prometido subió la serie de imágenes que reviven distintos momentos de la fiesta este miércoles, ella publicó varios close-ups en los que presume el look que llevó a la celebración. Destaca el conjunto de collares que la actriz de 37 años eligió como complemento de su total look negro y el detalle del cierre de la chamarra deportiva que traía puesta aquella noche.