Megan Fox responde furiosa a acusaciones por supuesto abuso infantil

Las declaraciones del político llegaron a oídos de Megan y Brian Austin Green, el papá de los niños, y no dudaron en responder a las acusaciones. "Esta persona que trata de afirmar que esto es cierto es un ejemplo perfecto de alguien con motivos egoístas que no se preocupa por afectar negativamente una relación padre-hijo (...) Como sociedad, espero que sigamos presionando para ser mejores. Robby Starbuck está lleno de m… y no tengo idea de quién es”, declaró el actor al portal TMZ.

Furiosa, la modelo de 37 años recurrió a Instagram para desmentir la versión del también productor, quien, dijo, busca riqueza, poder, éxito o fama como palanca para impulsar su campaña política en el Congreso de Tennessee.

"Explotar la identidad de género de mi hijo para llamar la atención en su campaña política te ha puesto en el lado equivocado del universo. He sido quemada en la hoguera por hombrecillos impotentes, narcisistas e inseguros como tú muchas veces y, sin embargo, todavía estoy aquí. Te cruzaste con la bruja equivocada”, posteó la actriz.

El político no se quedó callado y reafirmó su postura: “No le tengo miedo a la brujería. Rezo por ti y tus hijos. Eras tú quien necesitaba escuchar esto. (...) Creo firmemente que lo que presencié nunca debería pasarle a un niño (...) En cuanto a cazar influencias, no soy yo el que hace rituales para llamar la atención", dijo en clara referencia a los rituales que la actriz y su novio Machine Gun Kelly practican.