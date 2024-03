Megan Fox y Machine Gun Kelly tienen problemas de confianza, revelan

Megan Fox y Machine Gun Kelly tienen muchos problemas de confianza

La actriz de 37 años reveló recientemente que ella y el músico de 33 años cancelaron su compromiso, pero no confirmó si pusieron fin a su complicada relación.

“La intensidad sigue ahí casi cuatro años después de su relación, pero eso no es necesariamente saludable. Todavía hay un montón de problemas de confianza entre ellos y es muy tóxico. No pueden mantenerse alejados el uno del otro y hay mucha historia allí, pero tampoco saben cómo tener una relación sana. Estarán totalmente bien, luego, días después, se pelearán mucho y no hablarán durante semanas, pero luego se rendirán y se volverán cariñosos otra vez”, declaró el informante.

Machine Gun Kelly y Megan Fox (Instagram/Megan Fox)

Se dice que la pareja 'vive separada', con Megan Fox en Malibú, California, mientras que Machine Gun Kelly , cuyo nombre real es Colson Baker, permanece en su mansión de Encino mientras trabajan en su romance.

Megan confirmó recientemente en el podcast Call Her Daddy que los informes sobre ella y MGK cancelando su compromiso en algún momento son “cosas precisas que han ocurrido”.