Montserrat Oliver dice que "no es vida" el estado de salud de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver dice que no es vida como está Yolanda Andrade

“Ay ya, sí, me chocan sus videos. No sé por qué hace esas cosas, no, no la he regañado, pero ya que me recordaste. Ahorita le voy a hablar y la voy a regañar, pero no, nada que ver, todo bien gracias a Dios”, explicó la modelo.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. (Agencia México)

Con respecto al tratamiento que ha seguido su expareja sentimental la presentadora aclaró: “Sigue mejor, pero sí le han dado varios episodios, entonces sí ha estado medio molesta. Es que imagínense ya tener un año con esta situación, híjole, no es vida, qué desesperación”.

Sobre la ausencia de la conductora de Montse & Joe en la celebración de cumpleaños de Montserrat Oliver por la presunta mala relación que Andrade tiene con Yaya Kosikova, su esposa, aclaró: “Yolanda no tiene visa ahorita, no tiene visa, la tiene que volver a sacar”.

Finalmente, Montserrat Oliver agradeció que su compañera de trabajo se haya alejado de las adicciones. “Me encanta que le vaya bien, me gusta que le vaya bien en todo, que esté bien y que se haya recuperado y que ya no sea alcohólica”.

