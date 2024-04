Efecto Taylor Swift: Una de sus nuevas canciones viraliza un bar en Londres

No todo es ventilar sus relaciones pasadas y dejar mal parados a sus ex novios, la música de Taylor Swift también tiene un efecto positivo y ese fenómeno ha significado que un bar londinense se llene “a reventar”, luego de que la cantante estadounidense lo mencionara en una de sus nuevas canciones, llamada como el local, The Black Dog, y que forma parte de su nuevo y exitoso álbum The Tortured Poets Department.