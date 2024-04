Taylor Swift y Travis Kelce, de nuevo juntos, disfrutan de Coachella

Ice Spice y Bleachers, los shows que Taylor Swift y Travis Kelce vieron en Coachella

Mientras que The Eras Tour se encuentra en una pausa, para retomar sus presentaciones en mayo próximo en Francia, Taylor Swift aprovechó este fin de semana para convertirse en una fan y amante de la música y, en compañía de Travis Kelce, estuvo en el festival de Coachella.

Ice Spice y Taylor Swift en Coachella 2024 (Gilbert Flores/WWD via Getty Images)

Ahí, la cantante y el jugador de la NFL, ambos de 34 años, disfrutaron de al menos dos de las presentaciones que resultaban más significativas para ellos, ya que se trataba de dos grandes amigos de Taylor Swift dentro de la industria de la música. La de la rapera Ice Spice, quien se ha vuelto inseparable e incondicional de Taylor (estuvo con ella en el Super Bowl), y quien anoche también les hizo “mal tercio” (aunque eso no pareció importarle a Travis) y los acompañó a ver el show de Bleachers, la banda de Jack Antonoff, gran amigo de la intérprete de Look what you made me do, y a quien le causó un alboroto el día de su boda.