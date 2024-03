Esto es lo que gana Joe Alwyn por coescribir algunos éxitos de Taylor Swift

Taylor Swift y Joe Alwyn escribiaron varias canciones durante la pandemia

Taylor Swift dijo que Joe Alwyn escribió “la parte entera del piano” de Exile, y recordó: “Él simplemente la estaba cantando, tal como es todo el primer verso... Me quedé fascinada y me pregunté si podíamos seguir escribiendo”.

Tras seis años juntos Taylor Swift y Joe Alwyn decidieron separarse. (/The Image Direct/The Grosby Grou)

Además, el trabajo de Alwyn con Swift le valió el mayor honor de la música en 2021 después de que Folklore ganara Álbum del año en la 63ª edición anual de los premios Grammy. Mientras estaba en el escenario, Swift le dio un raro saludo a su entonces novio. “Joe es la primera persona a la que tocó cada canción que escribo, y pasé el mejor momento escribiendo canciones contigo en cuarentena”, dijo al aceptar el Grammy.

Swift admitió anteriormente que no creía que alguna iba a colaborar con Alwyn si no fuera por las circunstancias de estar atrapados juntos en casa en medio de la pandemia de coronavirus.

Taylor Swift y su novio Joe Alwyn (Blitz Pictures/Shutterstock/Blitz Pictures/Shutterstock)

“Siempre toca instrumentos y no lo hace de manera estratégica: 'Está escribiendo una canción ahora mismo'”, dijo Swift sobre Alwyn durante una entrevista en diciembre de 2020 con Zane Lowe de Apple Music. “Él siempre ha hecho eso. Pero, ¿creo que hubiéramos dado el paso de: 'Oye, veamos si hay una canción aquí'. ¿Escribiriamos una canción juntos si no hubiéramos estado encerrados? No creo que eso hubiera sucedido, pero estoy muy contenta de que haya sucedido”.

Swift y Alwyn se separaron en abril de 2023 después de seis años de relación. Desde entonces, Swift siguió adelante con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, mientras que Alwyn provocó rumores de citas con su coprotagonista de The Brutalist, Emma Laird, a principios de este mes.