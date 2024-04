Esposa de Calvin Harris confiesa que escucha a Taylor Swift cuando él no está

Tras su ruptura con Calvin Harris, salió a la luz que Taylor había escrito la letra de una de sus canciones más populares, This Is What You Came For, bajo el pseudónimo Nils Sjoberg. Ella estaba en su derecho de compartir esa información, pero eligió un momento un tan sospechoso para hacerlo.

Calvin contraatacó con una serie de tuits -por los que se disculpó posteriormente- en los que acusaba a su ex de intentar destruirlo e insinuaba que había tratado de hacer lo mismo con otra rival, Katy Perry.

El paso del tiempo consiguió calmar los ánimos entre los dos artistas, y él se disculpó a través de la misma red social que había utilizado para criticarla asegurando que había sido un afortunado por poder trabajar con una artista con tanto talento como ella. Sin embargo, eso no quiere decir que le guste escuchar las canciones que compuso su ex.

La actual esposa del DJ es una presentadora de 34 años llamada Vick Hope, que trabaja en el programa de BBC Radio 1 Going Home with Vick, Katie and Jamie y que casualmente, es fan de Taylor.

Según confesó ahora, Vick tiene que aprovechar las ausencias de Calvin para poder poner su música a todo volumen en casa.