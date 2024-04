Eduardo Capetillo pide perdón a su hijo por las adicciones que los alejaron

Eduardo Capetillo pide perdón a su hijo por sus adicciones del pasado

El reality show Juego de Voces fue el escenario perfecto para que el cantante expresara a su primogénito Eduardo aquello que, de alguna manera, le avergüenza y por lo que le ofrece una disculpa.

Eduardo Capetillo y su hijo Eduardo comparten créditos en el programa 'Juego de voces'. (Archivo Quién)

En uno de los segmentos del programa televisivo que hace competir a los Consagrados y Herederos bajo la conducción de Angélica Vale, el ex Timbiriche y Eduardo Capetillo Gaytán rompieron en llanto al recordar los días en que el primero estaba inmerso en las adicciones, pero no precisó cuáles.

“Quiero pedirte perdón por tantas ausencias. Yo creo que no hay nada peor que estar sin estar. Las adicciones a mí me rebasaron en su momento, las sustancias lo que hacían es que me ayudaban a no sentir, y pues derivado de eso, es que estaba ausente y el tiempo no lo puedo recuperar”, expresó el intérprete de Más que alcanzar una estrella.

Eduardo Capetillo Jr. se mostró comprensivo y le pidió que no fuera tan duro consigo mismo porque, pese a las circunstancias que les tocó vivir, está agradecido con él, sobre todo porque junto a su mamá, Bibi Gaytán, lo han educado acertadamente para que sea un hombre de bien.