Daniel Bisogno regresa a 'Ventaneando'; espera trasplante de hígado para vivir

Daniel Bisogno habla de su estado de salud

“Le hablaron a mi familia y les dijeron ‘ya lo desintubamos y ya está todo bien’. Milagrosamente pasó a los dos días de que falleció mi mamá, haz de cuenta que dijera ‘órale, yo me sacrifico por ti’”, contó visiblemente afligido.

“Fue tremendo, porque yo no sabía lo que había pasado con mi mamá, me lo dijeron ya que estaba yo despierto”. Incluso recordó cuando su mamá le dijo varias veces que daría su vida para que él estuviera bien.

“Todavía en Año Nuevo y en Navidad me lo repitió, fue de las últimas cosas que platiqué con ella, y ya es de creer o no creer, pero en cuanto mi mamá fallece, a los dos días yo empiezo hacia arriba, empiezo a mejorar en todo”, comentó.

Daniel Bisogno espera un trasplante de hígado

Daniel Bisogno mencionó que por ahora no puede estar presente en espacios concurridos porque corre el riesgo de adquirir algún virus. Además, tiene pendiente una operación.

Daniel Bisogno (Getty Images)

“Por voluntad propia he pedido estar de vuelta aquí, estaré martes y jueves en Ventaneando. Había muchas opciones, pero la única que es verdaderamente curativa y paliativa es trasplantar, y eso es lo que se va a hacer. Ya entré a un comité donde deciden quién y todo, no se imaginan la cantidad de pruebas que me hicieron para ser candidato a un trasplante de hígado, y después de lo que viví, esto es pan comido”, manifestó.

Por ahora se encuentra en lista de espera. “Solamente hay una chava delante de mí, lo más seguro es que sea muy pronto. El problema con la chava que está delante de mí es que está chiquita y uno pensaría al revés. A ella no le caben los hígados de cualquier donador, y entonces como tengo un mueble grande, cabe lo que sea, y mi tipo de sangre es de los más comunes que hay”.