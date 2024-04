Erika Buenfil cuenta por qué habla de sexualidad y drogadicción con su hijo Nico

Erika Buenfil quiere evitar que su hijo sea un papá muy joven

Respecto a temas como la sexualidad y la drogadicción, la actriz de 60 años aseguró que platican mucho al respecto y ella es muy abierta.

“Él me dice ‘no quiero saber eso’, (y le respondo) ‘pero yo sí’. Lo de las drogas sí lo hablamos, en eso tengo mucha cautela. También lo de la sexualidad, no tan abierto, pero seguramente lo platica con sus amigos y tiene chat con los primos. Hay que hablar todo (incluyendo el uso de los preservativos), no hay que cegarse, hay que entender. Y sí, no quiero ser abuelita pronto”.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás (Instagram/Erika Buenfil)

Nicolás Buenfil quiere ser actor

Sobre la profesión a la que podría dedicarse Nicolás Buenfil reveló que no descarta seguir sus pasos en la actuación.

“Terminado la prepa y en eso estamos, discutiendo qué va a estudiar, qué quiere ser. Quiere ser actor, hazme el favor, le digo ‘pero también estudia algo’. Entonces, estamos en ese estire y afloje, en el que tiene que prepararse, aunque sea palitos y bolitas o ingeniero en, pero que tenga una carrera”.

Nicolás Buenfil y su hijo Nicolás. (Germán Nájera + Ivàn Flores)

Finalmente, Erika Buenfil dejó entrever que si hace poco había publicado un mensaje agradeciendo a Dios por quitarle cosas en la vida, tuvo que ver con una situación personal.

“Pues es que de pronto te quitan cosas que iban a suceder por lo que pones y por lo que viene. No, no me quitaron nada en especial. De pronto personas, a lo mejor, pero nada. Gracias a Dios muy bendecida, es como que de pronto como te abren el camino nada más, Pues sí, no (gente) adecuada, pero nada de preocuparse”, concluyó.