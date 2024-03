Victoria Beckham y Nicola Peltz celebran la Pascua como grandes amigas

La ex cantante convertida en diseñadora de modas, de 49 años, publicó un video en Instagram de ella y su nuera, la actriz Nicola Peltz, de 29 años, quien se casó con el hijo de Victoria, Brooklyn, de 25 años, en 2022, bailando uno de los éxitos de las Spice Girls.

Victoria y Nicola llevaban puestas orejas de conejo rosas y blancas a juego mientras cantaban la canción Say You'll Be There, uno de los temas que forman parte del álbum debut del legendario girl group publicado en 1996, bajo el título de Spice.