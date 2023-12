Así es como Victoria Beckham desmiente que no se lleva bien con su nuera

Victoria Beckham se mantiene fiel a su costumbre de sacar a relucir su lado más alegre en sus redes sociales.

Y no es para menos, ya que la ex Spice Girl y buena parte de su familia disfrutan estos días de unas vacaciones en las Bahamas. Además, la diseñadora aprovechó la ocasión para desmentir de una vez por todas la teoría de que no se lleva bien con su nuera, Nicola Peltz, la esposa de su hijo Brooklyn.