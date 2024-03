David Beckham revela por qué eligió a Victoria Beckham sobre otras mujeres

David Beckham revela por qué eligió a Victoria Beckham

"Realmente me gustaba. Me gustaba", dijo David Beckham sobre su esposa. "Simplemente me gustaba. No sabía cómo era ella como persona. En realidad, me gustaba como a la mayoría de la gente en ese momento, y no sabía con quién me iba a casar o con quién iba a estar el resto de mi vida".

David y Victoria Beckham. (©Getty Images/Anthony Harvey /498473420

)

"No me di cuenta de lo fuerte que era, y eso es lo que realmente me atrajo de ella más que nada", continuó David.

El exfutbolista señaló que la diseñadora es "hermosa" y "sexy", pero que su amor por ella creció por muchas otras razones. "Me gusta una mujer fuerte y me gusta el hecho de que trabaja duro. Me gusta el hecho de que es una gran madre", agregó.

"Me gusta el hecho de que ella me cuida a veces, la mayor parte del tiempo, y ya sabes, hemos creado esta vida con cuatro hijos increíbles, que son las cosas más importantes de nuestra vida, por eso elegí a Victoria... . la forma en que ella dirige la familia".