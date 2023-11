Ex guardaespaldas de los Beckham revela detalles íntimos de su vida en familia

Craig Ainsworth, ex guardaespaldas de los Beckham, reveló detalles íntimos de la vida en familia de David, Victoria y sus hijos y confirmó que las historias que la pareja cuenta en el documental de Netflix sobre el ex futbolista inglés son bastante apegadas a la realidad (quizá excepto aquella declaración de la ex integrante de Spice Girls que aseguraba que tanto ella como su esposo provenían de familias de “clase trabajadora”).