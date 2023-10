Supuesta amante de David Beckham lo acusa de hacerse la víctima

Rebecca Loos, la supuesta amante de David Beckham , lo acusó de jugar a hacerse la víctima mientras hablaba de su supuesta aventura en su nuevo documental de Netflix, Beckham.

"Entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se presenta a sí mismo como la víctima y me hace parecer una mentirosa, como si yo hubiera inventado esas historias", dijo Loos, la ex asistente de la ex estrella del fútbol, ​​en una entrevista para Daily Mail.